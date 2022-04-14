Galatasaray Dinamo Kiev maçında Barış Alper Yılmaz'dan müthiş gol!

Galatasaray ile Dinamo Kiev, Nef Stadyumu'nda dostluk maçına çıktı. Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşa karşı mesaj vermek istenen karşılaşmada çekişmeli anlar da yaşandı. Sarı kırmızılıların genç oyuncusu Barış Alper Yılmaz, müsabakanın 56. dakikasında müthiş bir gole imza attı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 14.04.2022- 18:45