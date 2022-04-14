'Dünya kamuoyunun dikkatini çekmeyi hedefleyen Galatasaray, savaş mağduru çocuklara destek olmak amacıyla Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile Nef Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.
Zorlu mücadelede sarı kırmızılıların genç futbolcusu Barış Alper Yılmaz, klas bir gole imza attı.
21 yaşındaki oyuncu, maçın 56. dakikasında şık bir vuruşla Dinamo Kiev ağlarını havalandırdı.
İŞTE O GOL:
⚽️ @Barisalperyilmz'dan şapka çıkarılacak bir gol! 👏 pic.twitter.com/XvtIvpc9FB— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 14, 2022