GALATASARAY HABERLERİ - Kerem'den Torrent'e tepki! Oyundan alınınca...
Galatasaray Süper Lig'in 33. haftasında Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu 84. dakikada oyundan çıkarken Domenec Torrent ile ilginç bir diyaloğa girdi. İşte o anlar...
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 18.04.2022- 22:44 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022- 22:52
Karşılaşmanın 84. dakikasında oyunan alınan genç futbolcu, bu karar karşısında sinirlendi ve kenarda Torrent'e tepki gösterdi. Kerem, karşılaşmanın son anlarını ise kenarda buz kovasının üzerine oturarak izledi.
Öte yandan 84. dakikada oyundan alınan Kerem yerine ise Emre Kılınç oyuna dahil oldu.
İŞTE O ANLAR:
Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...