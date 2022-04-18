GALATASARAY HABERLERİ - Kerem'den Torrent'e tepki! Oyundan alınınca...

Galatasaray Süper Lig'in 33. haftasında Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu 84. dakikada oyundan çıkarken Domenec Torrent ile ilginç bir diyaloğa girdi. İşte o anlar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 18.04.2022- 22:44 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022- 22:52