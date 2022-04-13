Cristian Tello için Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi!

Süper Lig'de şampiyonluk için geri sayıma geçen Trabzonspor'da gelecek sezon Şampiyonlar Ligi adına güçlü bir kadro kurmak için girişimlere başlandı. Bordo-mavililerin bir süredir gündeminde olan Real Betis'ta forma giyen Cristian Tello için İspanyol basınında yer alan ve aspor.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre Galatasaray'da devreye girdi. İşte Tello transferindeki son gelişmeler... (TS-GS transfer haberleri)