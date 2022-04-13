Süper Lig'de 5 puan daha aldığı takdirde şampiyonluğunu ilan edecek olan Trabzonspor'da gözler gelecek sezon transferlerine çevrildi.
Cristian Tello için Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi!
Süper Lig'de şampiyonluk için geri sayıma geçen Trabzonspor'da gelecek sezon Şampiyonlar Ligi adına güçlü bir kadro kurmak için girişimlere başlandı. Bordo-mavililerin bir süredir gündeminde olan Real Betis'ta forma giyen Cristian Tello için İspanyol basınında yer alan ve aspor.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre Galatasaray'da devreye girdi. İşte Tello transferindeki son gelişmeler... (TS-GS transfer haberleri)
Mehmet Cem Çakır| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 13.04.2022- 10:43
Bordo-mavililer bir süredir görüşme halinde olduğu ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Tello için girişimlerini sürdürüyor.
30 yaşındaki İspanyol futbolcu için ülkesinde yer alan ve aspor.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre Galatasaray'da Tello için harekete geçti.