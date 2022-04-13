TRANSFER HABERLERİ - James Rodriguez için Fenerbahçe ve Galatasaray devrede!

TRANSFER HABERLERİ - James Rodriguez için Fenerbahçe ve Galatasaray devrede!

Son dakika transfer haberi... Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldız futbolcu James Rodriguez ile görüştüğü dış basına yansıdı. 30 yaşındaki oyuncu ise kariyerine La Liga takımı Atletico Madrid'de devam etmek istiyor. İspanya ekibinin bu transferdeki kararı bekleniyor. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 13.04.2022- 11:02