Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız oyuncu James ile ilgileniyor.
TRANSFER HABERLERİ - James Rodriguez için Fenerbahçe ve Galatasaray devrede!
Son dakika transfer haberi... Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldız futbolcu James Rodriguez ile görüştüğü dış basına yansıdı. 30 yaşındaki oyuncu ise kariyerine La Liga takımı Atletico Madrid'de devam etmek istiyor. İspanya ekibinin bu transferdeki kararı bekleniyor. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 13.04.2022- 11:02
Todo Fichajes adlı sitede yer alan habere göre Kanarya ve Aslan, Kolombiyalı futbolcu James Rodriguez ile görüştü.
30 yaşındaki futbolcu ise kariyerine Atletico Madrid'de devam etmek istiyor. Bu transfer için La Liga ekibinin kararı bekleniyor.