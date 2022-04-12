GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent ile ayrılık zor! Tazminatı...

Galatasaray'da alınan üst üste başarısız sonuçların ardından yeni seçilecek başkanın Domenec Torrent ile devam edip etmeyeceği merak konusu olmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda İspanyol hoca ile yollar sezon sonunda ayrılırsa 1.7 milyon Euro'luk tazminat maddesi var. İşte son detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 12.04.2022- 12:16 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022- 12:16