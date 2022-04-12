GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent ile ayrılık zor! Tazminatı...
Galatasaray'da alınan üst üste başarısız sonuçların ardından yeni seçilecek başkanın Domenec Torrent ile devam edip etmeyeceği merak konusu olmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda İspanyol hoca ile yollar sezon sonunda ayrılırsa 1.7 milyon Euro'luk tazminat maddesi var. İşte son detaylar...
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 12.04.2022- 12:16 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022- 12:16
Kulüp 30 Nisan'da seçime gidecek ve iki başkan adayına göre Torrent'in durumu sportif başarıya bağlı. Ancak gelinen noktada ortada başarı yok, başarısızlık ise tavan yapmış durumda.
KAPI GİBİ SÖZLEŞME
Torrent, kulüp tarihinde 10 maç üzerinde süre alan teknik adamların ligdeki maç başı puan ortalamalarına bakıldığında 1,17 ile zirvede yer alıyor.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre maç sonu başkan değişiminin bir şeyi değiştirmeyeceğini ifade eden Torrent'in sözleri ise akla "kapı gibi sözleşmesi"ni getiriyor. 1,5 yıllık mukavele yapılan İspanyol teknik adam şimdi gönderilirse toplam 2,7 milyon avro, sezon sonu yollanırsa 1,7 milyon avroluk tazminat hak ediyor.