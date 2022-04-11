5 MAÇLIK SERİYİ TEKRARLAYACAKLARDI

Bu arada Cim Bom, Kadıköy'de son 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik ile yenilgi yüzü görmemişti. Eğer Galatasaray, bir kez daha yenilmeseydi önemli bir seriyi daha tekrarlayacaktı. Cim Bom, son olarak 1983- 1988 yılları arasında deplasmanda rakibine karşı 5 maçlık yenilmezlik seri yakalamıştı.