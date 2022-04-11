20 yıl boyunca Fenerbahçe ile deplasmanlarda oynadığı maçlarda galibiyet yüzü göremeyen Cim Bom, bu seriyi 23 Şubat 2020'de aldığı 3-1'lik galibiyetle noktalamıştı.
Galatasaray tarifi fırsatı kaçırdı! Fenerbahçe...
Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar böylelikle bu sonucun ardından tarihi bir fırsatı kaçırdı. Sarı-kırmızılılar bu deplasmandan beraberlikle ayrılsaydı 1983- 1988 yılları arasında deplasmanda rakibine karşı 5 maçlık yenilmezlik serisini egale edecekti.
20 yıl boyunca Fenerbahçe ile deplasmanlarda oynadığı maçlarda galibiyet yüzü göremeyen Cim Bom, bu seriyi 23 Şubat 2020'de aldığı 3-1'lik galibiyetle noktalamıştı.
Sarı-Kırmızılılar, geçtiğimiz sezon oynanan maçı da 1-0 kazanarak, üst üste ikinci kez kazanmıştı. Yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda Aslan'a müthiş bir fırsat doğdu.
Fanatik'in derlediği habere göre eğer Galatasaray , Sarı-Lacivertli ekibi devirseydi rakibini deplasmanda üst üste 3 kez yenen ilk takım olacaktı, fakat başaramadı.