Muslera geldi, Inaki Pena'nın havası söndü... Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray'ın yeniden kiralayacağı iddia edilen Katalan kalecinin Barcelona'ya dönüşü netleşti. Pena'nın, Galatasaray'da Muslera'nın ardından ikinci kaleci olmaktansa, Barcelona'da Ter Stegen'in ardından ikinci kaleci olmayı tercih ettiği belirtildi. Barça, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Neto'ya sözleşme vermeyecek. Yerine Pena'yı ikinci kaleci olarak kullanacak.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Inaki Pena kararını verdi! G.Saray'da devam edecek mi?
Galatasaray'da Muslera'nın uzun süreli sakatlığı sonrası devre arasında Barcelona'dan kiralanan Inaki Pena, gelecek sezon sarı-kırmızılılarda kalıp kalmayacağına dair karar verdi. İspanyol file bekçisi, bonservisini elinde bulunduran Barcelona'ya geri dönecek. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 05.04.2022- 20:59