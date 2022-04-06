Muslera geldi, Inaki Pena'nın havası söndü... Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray'ın yeniden kiralayacağı iddia edilen Katalan kalecinin Barcelona'ya dönüşü netleşti. Pena'nın, Galatasaray'da Muslera'nın ardından ikinci kaleci olmaktansa, Barcelona'da Ter Stegen'in ardından ikinci kaleci olmayı tercih ettiği belirtildi. Barça, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Neto'ya sözleşme vermeyecek. Yerine Pena'yı ikinci kaleci olarak kullanacak.