Galatasaray kongresi için geri sayım sürerken iki aday Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk çalışmalarını sürdürüyor. İki aday da Domenec Torrent ile devam etmeyi düşünmüyor.
GALATASARAY HABERLERİ: Rudi Garcia Cimbom'a doğru! Seçimin ardından...
Galatasaray'da başkan Burak Elmas ve yönetiminin idari ibrasızlığının ardından sarı-kırmızılılar 30 Nisan'da seçime gidecek. Başkan adaylığını açıklayan Eşref Hamamcıoğlu, seçilmesi halinde teknik direktör Rudi Garcia'ya takımı emanet edeceği belirtildi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 06.04.2022- 06:40
Geçen seçimin en çok talep gören ismi Fatih Terim de bu kez pek revaçta değil... Fotomaç'ın haberine göre; İki adayın hoca tercihleri merakla beklenirken Hamamcıoğlu'nun teknik direktörünün Rudi Garcia olduğu öğrenildi.
Daha önce de 58 yaşındaki Fransız teknik adamı takımın başına getirmeyi düşünen Eşref Hamamcıoğlu'nun Garcia ile yeni bir görüşme yaptığı ve yeniden prensipte anlaştığı öğrenildi.