LUIS CAMPOS 25 MİLYON EURO DEĞER BİÇMİŞTİ

Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos, Kerem için 25 milyon euro alt sınır belirlemişti. Öyle ki Atletico Madrid'in 14, Tottenham'ın ise 20 milyon euro'yu gözden çıkardığı iddia edilmişti.