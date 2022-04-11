Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe derbisinde de Avrupa'dan bazı kulüplerin temsilcilerinin kıskacındaydı.
GALATASARAY HABERLERİ - Gözler Kerem Aktürkoğlu'nun üzerinde! Avrupa ekipleri...
Galatasaray'da bu sezon sergilediği futbolla göz dolduran Kerem Aktüroğlu için Avrupa ekipleri yakın takibini sürdürüyor. Milli futbolcu için son olarak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Lille ve Nantes ekipleri tribünde yer aldı. İşte transfere dair son detaylar...
Akşam'da yer alan habere göre milli futbolcu için Fransız Lille ve Nantes takımlarının yetkilileri Kadıköy'de yerlerini alıp çıplak gözle Kerem'i takip ettiler.
Kerem Aktürkoğlu'nun sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe derbisine yetişmesi zor görünse de yıldız oyuncu kendini zorlayarak sahadaki yerini almayı başardı.