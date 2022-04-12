Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Galatasaray, dev derbiden 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılarda alınan bu skorun ardından, birçok yıldız ise gösterdikleri performansla eleştiri oklarının hedefi oldu. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, Kadıköy'deki derbide Fenerbahçe'ye 2-0 yenilirken özellikle takıma bu sezon katılan futbolcuların kötü performansı tepki çekti. Eleştirilerin odağında da 10.6 milyon euro bonservis bedeli ödenen iki Rumen oyuncu vardı. Sezon başında 6.5 milyon euro'ya satın alınan Alex Cicaldau orta sahada tam anlamıyla kayıptı. Torrent'in 74 dakika sahada oyun kurucu "beyin" olarak tuttuğu Rumen oyuncu 33 kez topla buluştu. 18 pas denemesi yaptı. 10'unu rakibe kaptırdı. Yüzde 44.4 gibi inanılmaz düşük bir ortalama yakaladı.

ORTALARI TUTMADI

Fotomaç'ın haberine göre; hiç kilit pas veremedi. Attığı tek şut yerini bulmadı. 4 top kaybetti. Yine bu sezon takıma katılan Berkan Kutlu'yla beraber sahada en fazla top kaybeden isim oldu. Yaptığı 3 orta da yerini bulmadı. Hiç top çalamadı. Cicaldau'nun 73 dakikada Galatasaray'a katkısı, 1 hava topu kazanmak, 1 adam geçmek, 2 de top kapmaktı. Yine yıldız adayı olarak 4.1 milyon euro'ya alınan Morutan 84. dakikada sahaya kurtarıcı olarak girdi ama o da skoru değiştirebilecek bir hamlede bulunamadı. Avrupa maçlarında parlayan Nelsson ve attığı gollerle öne çıkan Gomis de Fenerbahçe karşısında sahada etkili olamadı.

NE DEDİLER?

-Ahmet Çakar: Galatasaray'a bu 5 oyuncuyu kim geçirmişse helal olsun; 'Morutan, Cicaldau, Berkan, Taylan ve Nelson' Galatasaray'ı ağır soymuşlar!

-Bülent Timurlenk: Berkan'ın iki topuna hamle yapamayan Gomis'in tek olumlu hareketi Serdar'a attığı çalımdı. Kerem de son pas/vuruşta etkisiz kaldı.

-Erman Toroğlu: Fenerbahçe'de dün görevini yapmayan bir oyuncu arayın desem kimseyi bulamazsınız. Galatasaray'da da görevini yapan oyuncu derseniz onu da bulamazsınız.

-Levent Tüzemen: Cicaldau ile Morutan berbat bir kadro mühendisliği sonrasında G.Saray'a atılmış pahalı bir kazıktır.

-Serkan Korkmaz: Allah, yeni yönetime sabır versin. Camiaya layık bir takım kurmak için ciddi kaynak lazım.