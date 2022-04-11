Nefes kesen derbi sarı-lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğüyle sona ererken eski Süper Lig hakemi ve Fanatik Gazetesi yazarı Deniz Çoban değerlendirdi. Büyük tartışma yaratan o pozisyon hakkında Çoban'dan çarpıcı ifadeler geldi.
Fenerbahçe'nin 2. golünde faul var mı? Galatasaray...
Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, Serdar Dursun'un attığı golde faul var gerekçesiyle yoğun bir itirazda bulundu. İşte Fenerbahçe-Galatasaray maçında yaşanan o pozisyonun değerlendirmesi.
'GOL ÖNCESİNDE TAYLAN'IN ÇENESİNE VURUYOR'
"Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısında attığı 2. gol büyük bir tartışma yaratmıştı. Çoban, "Sarı-lacivertlierin 68. dakikada Serdar Dursun'un golünden önce Taylan'a faul var mı? Sadece formadan çekme olsa ben onu ihlal olarak değerlendirmeyebilirim de belki..."
"Çünkü yoruma girer. Yaklaşmasın diye elini koyuyor. O sırada da formadan da tutuyor. Ama ondan sonra ister dikkatsiz deyin, ister kontrolsüz deyin o eli oradan çekip ve çok net bir şekilde oyuncunun çenesine vuruyor."