Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası dikkat çeken detay! Bafetimbi Gomis...

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki derbide Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Miha Zajc ve Serdar Dursun'un attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Öte yandan derbi sonrası sarı-kırmızılıların tecrübeli golcüsü Bafetimbi Gomis ile ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 11.04.2022- 12:31