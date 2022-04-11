Spor Toto Süper Lig'in 32. haftası dev bir derbiye sahne oldu. İki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaştı.
Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası dikkat çeken detay! Bafetimbi Gomis...
Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki derbide Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Miha Zajc ve Serdar Dursun'un attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Öte yandan derbi sonrası sarı-kırmızılıların tecrübeli golcüsü Bafetimbi Gomis ile ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 11.04.2022- 12:31
Sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nda oynanan mücadeleyi 26. dakikada Miha Zajc ve 68. dakikada Serdar Dursun'un attığı gollerle 2-0 kazanarak 3 puana uzandı.
Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Mostafa Mohamed'in yokluğunda ileri uçta Bafetimbi Gomis yer aldı.