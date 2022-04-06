Galatasaray hafta sonunda Fenerbahçe'yle zorlu bir maça çıkacak. Ancak öncesinde sarı-kırmızılı camia, genel kurulda Burak Elmas'ın ibra edilmemesinden bu yana seçimle yatıp kalkıyor. Galatasaray, 30 Nisan'da yeni başkanını seçecek. Üstüne üstlük derbi öncesi takımda önemli eksikler bulunuyor. Fotomaç'ın haberine göre; Mostafa Mohamed ve Sofiane Feghouli'nin ardından Kerem Aktürkoğlu'nun da sakatlanması teknik direktör Domenec Torrent'in tüm planlarını bozdu. Oyuncularını seçim havasından uzaklaştırmaya ve maça motive etmeye çalışan İspanyol çalıştırıcı, bir yandan da sahaya süreceği ilk 11'i oluşturmaya çalışıyor.

DİĞER ALTERNATİF BARIŞ ALPER

Son haftaların formda oyuncularından yararlanamayacak olan Torrent, forvette Bafetimbi Gomis'le devam edecek. Sağ ve sol kanat için de iki aday var: Emre ve Babel... Babel, Karagümrük karşısında oynadığı futbol ve attığı golle derbiye hazır olduğunun sinyallerini verdi. 35. dakikada sakatlanan Kerem'in yerine oyuna dahil olan Emre'nin eksiklerinin kapatılması için de yoğun çaba harcanıyor. Diğer alternatif ise Barış... Torrent bu iki isim arasında karar verecek. Sakatlıklarını atlatan Sacha Boey ile Omar da forma bekliyor. Son maçta Ömer'i kullanan Torrent, bu kez Omar'ı ilk 11'de oynatmayı düşünüyor.

ADAYLARIN PLANINDA YOK

Torrent'in bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor ancak bugüne kadar Galatasaray'ın başında istenilen sonuçları elde edemedi. İki başkan adayı da şimdilik, İspanyol hocayla devam etmeyi düşünmüyor. Bu nedenle Fenerbahçe derbisi ve ardından oynanacak 6 maç Torrent'in kaderini de belirleyecek.

TARİHE GEÇECEK

Galatasaray, Fenerbahçe'yi "Fatih Terim dışında bir teknik direktörle" Kadıköy'de en son 1993 yılında mağlup etti. O dönemde Karl Heinz Feldkamp sarı-kırmızılı ekibi çalıştırıyordu ve Cimbom sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Torrent, Pazar akşamı galibiyetle ayrılırsa bir ilki başarmış olacak.