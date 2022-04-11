Fenerbahçe-Galatasaray derbisi dünya basınında geniş yer buldu!

Fenerbahçe'de Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Dev derbinin etkileri ise dış basında farklı manşetlere neden oldu. İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçına dair atılan manşetler...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 11.04.2022- 10:37