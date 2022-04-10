Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hava durumu!
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, derbi maçta Galatasaray'ı ağırlayacak. Futbolseverler, müsabaka öncesi maç sırasında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin maç saatindeki hava durumu...
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 10.04.2022- 15:10
Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Futbolseverler, müsabaka öncesi maç sırasında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor.
Saat 20.30'da başlayacak mücadelede, havanın 15 derece olması bekleniyor. Öte yandan yüzde 66'lık nem oranı olacak.