GALATASARAY HABERLERİ: İşte Domenec Torrent'in Fenerbahçe maçı muhtemel 11'i

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile derbi maçında karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar son 2 sezondur Kadıköy'de mağlup ettiği ezeli rakibini yine yenerek 3 puanın sahibi olmak istiyor. İşte Domenec Torrent'in muhtemel 11'i... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 10.04.2022- 06:40