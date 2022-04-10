30 Nisan'da seçim iptal olmaması halinde yeni başkanını seçecek Galatasaray'da bir yıl daha sözleşmesi bulunan Domenec Torrent'in geleceği belirsizliğini koruyor.
GALATASARAY HABERİ: Domenec Torrent Fenerbahçe'ye kaybederse yolcu!
30 Nisan'da seçim iptal olmaması halinde yeni başkanını seçecek Galatasaray'da bir yıl daha sözleşmesi bulunan Domenec Torrent'in geleceği belirsizliğini koruyor. İspanyol çalıştırıcı, Kadıköy'den kötü bir skorla dönerse iki başkan adayının gözünde de kredisini tüketecek. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 10.04.2022- 06:40
Sabah'ın haberine göre, Fenerbahçe derbisinde alınacak sonuca göre Torrent kendi kaderini de çizecek. Kadıköy'de ağır bir yenilgi halinde Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu koltuğa oturur oturmaz Katalan hocayı göndermenin yolunu arayacak.
Galatasaray'ın başında ikinci derbisine çıkacak Torrent, Beşiktaş'a karşı 2-1'lik galibiyet görmüştü. İspanyol çalıştırıcı hücumda 4-2- 3-1 düzeni ile yerleşecek. F.Bahçe hücumlarında ise 4-4-2'ye geçecek