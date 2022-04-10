Sabah'ın haberine göre, Fenerbahçe derbisinde alınacak sonuca göre Torrent kendi kaderini de çizecek. Kadıköy'de ağır bir yenilgi halinde Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu koltuğa oturur oturmaz Katalan hocayı göndermenin yolunu arayacak.