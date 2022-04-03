Galatasaray'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu'nun Gölcük'te bulunan babaannesi vefat etti. Milli futbolcu, babaannesinin cenaze namazında saf tuttu.
Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu babaannesini son yolculuğuna uğurladı!
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun, Gölcük'te bulunan babaannesi vefat etti. Ünlü oyuncu, babaannesinin cenaze namazında saf tuttu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 03.04.2022- 15:30 Güncelleme Tarihi: 03.04.2022- 15:32
Sarı-kırmızılı takımın başarılı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun babaannesi Nezahat Aktürkoğlu dün vefat etti. Galatasaray'ın oynadığı Fatih Karagümrük maçının ardından acı haberi alan Aktürkoğlu, Kocaeli'ye geldi.
Nezahat Aktürkoğlu için, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan Tevfik Hoca Vakıf Cami'nde cenaze namazı kılındı.