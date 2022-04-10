Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk oldu ve sahadan 2-0 mağlup oldu. Dev derbinin ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Domenec Torrent açıklamalarda bulundu. İspanyol hoca, "Onların attığı gol değişik ve komikti. Şans eseri de diyebiliriz." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Dengeli bir maçtı. İlk yarı Fenerbahçe'nin iki pozisyonu vardı. İkinci yarıda güzel baskı yapıyorduk. Onların attığı gol değişik ve komikti. Oyuncumuzdan sekti. Sonra onların oyuncusuna geldi. Şans eseri de diyebiliriz.