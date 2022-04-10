Fenerbahçe Galatasaray maçı sonrası Domenec Torrent: Gol değişik ve komikti
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk oldu ve sahadan 2-0 mağlup oldu. Dev derbinin ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Domenec Torrent açıklamalarda bulundu. İspanyol hoca, "Onların attığı gol değişik ve komikti. Şans eseri de diyebiliriz." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Dengeli bir maçtı. İlk yarı Fenerbahçe'nin iki pozisyonu vardı. İkinci yarıda güzel baskı yapıyorduk. Onların attığı gol değişik ve komikti. Oyuncumuzdan sekti. Sonra onların oyuncusuna geldi. Şans eseri de diyebiliriz.