Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Kadıköy'de oynanan ve nefes kesen mücadelede gülen taraf, 2-0'lık skorla Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren goller Miha Zajc ve Serdar Dursun'dan geldi.

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Kadıköy'de oynanan ve nefes kesen mücadelede gülen taraf, 2-0'lık skorla Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren goller Miha Zajc ve Serdar Dursun'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, Konyaspor'un puan kaybettiği haftada 59 puana yükseldi ve 2. sıraya yerleşti.

Galatasaray ise 41 puanda kaldı.

G.SARAY'DA SON MAÇA GÖRE TEK DEĞİŞİKLİK

Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Domenec Torrent, Süper Lig'de geçen hafta sahalarında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendikleri maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Ömer Bayram'ı yedeğe çekerken, bu oyuncunun yerine Fenerbahçe derbisinde Omar Elabdellaoui'yi sahaya sürdü.

Galatasaray derbiye Fernando Muslera, Omar Elabdellaoui, Marcao, Victor Nelsson, Patrick van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Ryan Babel, Alexandru Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu ve Bafetimbi Gomis ile başladı.

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Ömer Bayram'ın yanı sıra Inaki Pena, İsmail Çipe, Erick Pulgar, Olimpiu Morutan, Emre Kılınç, Arda Turan, Halil Dervişoğlu, Semih Kaya ve Sacha Boey oturdu.

KEREM AKTÜRKOĞLU 11'DE

Galatasaray'da sakatlığı geçen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, derbi maça ilk 11'de başladı.

Fatih Karagümrük maçında sakatlık geçiren milli futbolcu, tedavisinin tamamlanmasıyla Fenerbahçe derbisinde ilk 11'deki yerini aldı.

Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Mustafa Muhammed ve Sofiane Feghouli'nin yanı sıra Alpaslan Öztürk ve Barış Alper Yılmaz, müsabakanın kadrosunda bulunmadı.

FENER'DE SON MAÇA GÖRE TEK DEĞİŞİKLİK

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki derbide Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Yukatel Kayserispor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda tek değişiklik yaptı.

Tecrübeli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Filip Novak'ın yerine Ferdi Kadıoğlu'nu sahaya sürdü.

Kartal, kalede Altay Bayındır'a görev verirken, savunma dörtlüsü Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Kim Min-jae ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluştu. Orta sahada Miguel Crespo, Miha Zajc ve Mert Hakan Yandaş'a şans veren deneyimli çalıştırıcı, kanatlarda İrfan Can Kahveci ve Diego Rossi'yi oynattı. Tecrübeli teknik adam, gol yollarında ise Serdar Dursun'a güvendi.

Sarı-lacivertli ekipte Berke Özer, Jose Sosa, Mergim Berisha, Enner Valencia, Dimitris Pelkas, Luiz Gustavo, Arda Güler, Attila Szalai, Nazım Sangare, Filip Novak ise yedek soyundu.

FERDİ 6 MAÇ SONRA 11'DE

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, 6 maç sonra ilk 11'e döndü.

Bu sezon gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen 22 yaşındaki Ferdi, yaşadığı sakatlık sebebiyle formasından uzak kalmıştı.

Teknik direktörlerin bu sezon birden fazla pozisyonda görevlendirdiği ve tamamında sergilediği performansla göz dolduran Ferdi, son olarak Giresunspor deplasmanında 11'de oynamıştı.

Ferdi, Fenerbahçe'nin son oynadığı Yukatel Kayserispor maçının ise son bölümünde oyuna dahil olmuştu.

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray derbisinde stadın tamamını doldurdu.

Karşılaşmadan saatler önce stat çevresinde toplanmaya başlayan ve tezahüratlarla maç havasına giren taraftarlar, karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi.

Maç öncesinde kadın basketbol takımının mücadelesini heyecanla izleyen taraftarlar, daha sonra ise futbol takımına sevgi gösterisinde bulundu.

Müsabaka öncesi sahaya çıkan oyuncularına tezahüratlar ve alkışlarla destek olan sarı-lacivertliler, daha sonra ise oyuncuları tek tek tribünlere çağırarak oyunculara moral verdi.

Öte yandan Türk Polis Teşkilatının 177. yılı dolayısıyla futbolcular seremoniye polis üniforması giyen çocuklarla çıktı.