GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da kongre öncesi gerilim artıyor!

Galatasaray'da gündem kongre. Sarı kırmızılı ekipte Burak Elmas'ın yerine geçecek olan yeni başkan için kulisler hız kazandı. Öte yandan mevcut başkan Elmas ise çarpıcı açıklamalarda bulunarak, "Bu tür asılsız haberleri servis etmeyi alışkanlık haline getiren ve iktidar hırsları ile Galatasaray'da kaos yaratanların aynı otelde buluşmaları da tesadüf değildir" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 05.04.2022- 06:40