Galatasaray'da kongre için geri sayım sürerken zaman daraldıkça gerilim de artmaya başladı. 30 Nisan'da yapılacak kongre için kulisler yoğun bir şekilde sürürken dün gece Başkan Burak Elmas sürpriz bir çıkışta bulundu.
GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da kongre öncesi gerilim artıyor!
Galatasaray'da gündem kongre. Sarı kırmızılı ekipte Burak Elmas'ın yerine geçecek olan yeni başkan için kulisler hız kazandı. Öte yandan mevcut başkan Elmas ise çarpıcı açıklamalarda bulunarak, "Bu tür asılsız haberleri servis etmeyi alışkanlık haline getiren ve iktidar hırsları ile Galatasaray'da kaos yaratanların aynı otelde buluşmaları da tesadüf değildir" ifadelerini kullandı.
Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Elmas, "Genel Kurul'da alınan karara karşı dava açtığımız haberi tamamen gerçek dışıdır.
Bu tür asılsız haberleri servis etmeyi alışkanlık haline getiren ve iktidar hırsları ile G.Saray'da kaos yaratanların aynı otelde buluşmaları da tesadüf değildir" dedi.