Galatasaray'da Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları sürüyor. Sarı kırmızılı ekipte, dev maç öncesinde sevindirici bir gelişme yaşandı. Bu maçta sakatlığı sebebiyle forma giyip giymeyeceği merak konusu olan Kerem Aktürkoğlu, antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Galatasaray'da Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları sürüyor. Sarı kırmızılı ekipte, dev maç öncesinde sevindirici bir gelişme yaşandı. Bu maçta sakatlığı sebebiyle forma giyip giymeyeceği merak konusu olan Kerem Aktürkoğlu, antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

23 yaşındaki kanat oyuncusu, Fatih Karagümrük maçında sakatlık yaşamıştı. Kerem Aktürkoğlu'nun derbide forma giyip giyemeyeceğinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.