Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Sarı kırmızılı takımdan teknik direktör Domenec Torrent, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER...

İki oyuncumuz Mostafa ve Feghouli, milli takımlarından sakat olarak döndü. Arda sakatlığından geri döndü. Bugün sağ beklerimiz oynayamayacak. Ama yine de bu bir bahane değil. Elimizden geleni yapacağız bugün.

Sol ayaklı da olsa, hızlı bir oyuncu oynatmak için Ömer Bayram'ın oynaması gerektiğini düşündük.