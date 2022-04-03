Kasımpaşa'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Umut Bozok için Takvim'in derlediği habere göre Süper Lig'in devleri yarış halinde...
Umut Bozok devleri birbirine düşürdü! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray
Süper Lig'de Kasımpaşa formasıyla 14 gol kaydeden Umut Bozok performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. 25 yaşındaki forvet için Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray yarışa girdi. İşte transfere dair son detaylar...
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 03.04.2022- 06:40
Kasımpaşa'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Umut Bozok için Takvim'in derlediği habere göre Süper Lig'in devleri yarış halinde...
Galatasaray ve Beşiktaş'tan sonra Fenerbahçe de golcü oyuncu için temaslara başladı. Kasımpaşa'da 14 gol atan ve satın alma opsiyonu İstanbul ekibinde olan Umut için dev kulüplerin oldukça ısrarcı olduğu öğrenildi.
3 büyükler bu transferi gerçekleştirebilmesi için öncelikle Kasımpaşa'yı ikna etmesi sonra da bonservisi Lorient'te olan tecrübeli oyuncu için kulübüyle anlaşması gerekiyor. 25 yaşındaki futbolcunun Lorient ile sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor... Sezon sonunda Umut Bozok savaşından kimin galip çıkacağı merak ediliyor.