Karagümrük ile oynanan maçta sakatlanan Kerem Aktürkoğlu için Florya'da seferberlik ilan edilmiş durumda... Takvim'in haberine göre; Sarı-Kırmızıllar'da Teknik Direktör Domenec Torrent, genç yıldızın durumunu anbean takip ediyor... İspanyol hoca, Kerem Aktürkoğlu'nun bir an önce iyileşmesini bekliyor... Çünkü onu derbide en kritik futbolcu olarak görüyor... Onun çabukluğundan Fenerbahçe deplasmanında yararlanmak istiyor... Galatasaray'da tek hedef yıldız oyuncuyu Pazar günü oynanacak Fenerbahçe maçına yetiştirmek... Cumartesi yapılacak idmanda kendini deneyecek olan Kerem, ağrı hissetmezse Fenerbahçe karşısında forma giyecek.

LİGDE 1 MAÇ KAÇIRDI

Bu sezon Sarı-Kırmızılı forma altında 45 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu 11 gol atarken 10 da asiste imza attı. Süper Lig'de 30 maçta görev alan Kerem, 8 gol ve 6 asistle tam 14 gole katkıda bulundu. Bu sezon istikrarlı futboluyla dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu Süper Lig'de sadece 1 maç kaçırdı. Avrupa'nın dev kulüpleri de milli oyuncuyu yakından izliyor. Yıldız futbolcu için sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını çalacaklar.