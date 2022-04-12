Romanya'da milli takım teknik direktörü Edward Iordanescu, Türkiye'de forma giyen futbolcuları izlemek için Türkiye'ye gelecek.
GALATASARAY HABERLERİ: Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Iordanescu'dan Morutan sözleri! "Sorunlarını öğreneceğim"
Romanya Milli Takım Teknik Direktörü Edward Iordanescu, Türkiye'de oynayan Rumen futbolcuları izleme kararı aldı. Ülkesinin basınına konuşan Iordanescu, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bir maçını takip edecek. Deneyimli çalıştırıcı ayrıca sarı-kırmızılılarda forma giyen Olimpiu Morutan'la ilgili de konuştu. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 12.04.2022- 20:18
fotomac.com.tr'nin Rumen basınından derlediği habere göre Iordanescu, "Türkiye'ye seyahat düzenleyeceğim. İki maçı canlı olarak takip edeceğim.
Galatasaray'ın bir maçını ve Fenerbahçe ile Gaziantep'in oynayacağı maçı, ki bu maçta Tosca ve Maxim de olacak. Onları takip ettiğimi göstermek için bu çabayı harcıyorum" dedi.