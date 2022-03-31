Son iki başkanın yaşadığı ibrasızlık krizi Galatasaray'da başkan arayışlarını hızlandırdı. Başkan Burak Elmas'la ilgili son ibra oylamasının sonucunun açıklandığı dakikadan itibaren camianın ileri gelenleri görüşme üzerine görüşme yapıyor.
GALATASARAY HABERİ: Cimbom'da çatı aday aranıyor! O isme teklif yapıldı
Galatasaray'da Burak Elmas döneminin ibra edilmemesinin ardından çatı aday arayışına geçildi. Sarı-kırmızılı kulübün önde gelen isimleri, camianın yükünü kaldırabilecek başkan bulmak ve herkesi kucaklayan bir yönetim oluşturmak için harekete geçti. Aslan'da çatı aday için belirlenen ilk isim ise belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre, özellikle 'Derin Galatasaray' olarak lanse edilen liselilerin kanaat önderleri "Duruma el koyma vakti geldi" diyerek aday arayışına girdi.
Son seçimde Eşref Hamamcıoğlu desteklenmişti. Ancak ne kendisi ne de oluşturduğu yönetim kurulu yeterli görülmediği için oy potansiyeli sınırlı kalmıştı. Şimdi herkesi kapsayacak bir yönetim kurulu oluşturulması planlanıyor.