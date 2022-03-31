BU KEZ SICAK BAKIYOR

Galatasaray'ın kaybedecek zamanı olmadığını düşünen liseliler, zamanın da dar olması sebebiyle ilk teklifi herkes tarafından sevilen ve sayılan Ali Dürüst'e yaptı. Bir süredir aktif rol almayan Dürüst'e başkanlığa adaylığını koyması için baskılar başladı. Daha önce pek çok kez adaylığa 'hayır' diyen Dürüst'ün genel bir uzlaşma sağlanması halinde aday olmayı düşündüğü gelen haberler arasında...