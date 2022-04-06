Galatasaray 'da sezonun ilk yarısında Fernando Muslera'nın sakatlığından sonra kaleyi devralan ve gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefindeki isim olan İsmail Çipe geleceğiyle ilgili kararını verdi.
GALATASARAY HABERLERİ: İsmail Çipe'den flaş karar! G.Saray'dan ayrılacak mı?
Galatasaray'da Fernando Muslera'nın uzun süreli sakatlığı sonrası kaleye geçen İsmail Çipe, sarı-kırmızılılarda beklenen performansı gösteremedi ve eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Cimbom'da 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki file bekçisi, flaş bir karar aldı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
1 YIL SÖZLEŞMESİ DAHA VAR
Ajansspor'un haberine göre; Sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek olan İsmail takımdan ayrılacak. 27 yaşındaki file bekçisi sözleşmesi 1 yıl daha devam etse kendisine yeni bir sayfa açmak adına bir başka takıma gidecek.
Galatasaray'da bu sezon 9 maçta forma giyen İsmail Çipe kalesinde 13 gol gördü. İsmail Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Denizlispor maçında yediği hatalı gollerle gündem olmuştu. 2015-2016 sezonunda G.Saray'la profesyonel sözleşme imzalayan İsmail Çipe, Karagümrük, Tuzlaspor ve Kayserispor'da kiralık olarak forma giymişti.