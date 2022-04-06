1 YIL SÖZLEŞMESİ DAHA VAR

Ajansspor'un haberine göre; Sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek olan İsmail takımdan ayrılacak. 27 yaşındaki file bekçisi sözleşmesi 1 yıl daha devam etse kendisine yeni bir sayfa açmak adına bir başka takıma gidecek.