Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın Steaua Bükreş'ten kadrosuna kattığı Olimpiu Morutan, sarı-kırmızılı takımda istenen performansı gösteremedi. Rumen futbolcu teknik direktör Fatih Terim döneminde şans bulsa da, Domenec Torrent'in gelişiyle birlikte fazla şans bulamadı. Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al Ain, 22 yaşındaki futbolcu için harekete geçse de; genç oyuncunun nihai kararı seçim sonrasında verilecek. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Birleşik Arap Emirlikleri kulübü Al Ain, Galatasaray'ın Rumen yıldızı Olimpiu Morutan'a kancayı taktı. Fotomaç'ın haberine göre; Sarı-kırmızılı takımda beklentileri karşılayamayan ve sezon sonunda satılacağı iddia edilen Rumen oyuncu için Al Ain'in devreye girdiği belirtildi. Yaz transfer döneminde büyük umutlarla gelen 22 yaşındaki futbolcu için 4.1 milyon euro ödenmişti. Sezona iyi bir giriş yapsa da devamını getiremeyen Morutan, son haftalarda kadroya girmekte ve süre almakta zorlandı. Al Ain'in, Galatasaray'da yapılacak seçim sonrası masaya oturacağı belirtildi. Morutan için yeni yönetim ve yeni hoca kararı verecek.

TORRENT ÇOK FAZLA KULLANMADI

Fatih Terim ayrılana kadar sık sık 11'de forma giyen Rumen oyuncu, Torrent'in teknik direktörlük koltuğuna oturmasıyla birlikte yedek kulübesine çekildi. Katalan teknik adam, Morutan'ı Göztepe ve Ç. Rize maçlarında kadroya dahi almazken, Beşiktaş ve Karagümrük karşısında yedek oturttu. Torrent'le sadece 1 kez 11'de başladı, 6 maçta sonradan dahil oldu.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 31 maça çıkan genç yıldız, 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.