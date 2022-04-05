Galatasaray'da gözler Fenerbahçe derbisine çevrildi. Sarı kırmızılı ekipte başta teknik direktör Domenec Torrent olmak üzere camia bu maçtan galibiyetle ayrılmayı planlıyor. Öte yandan İspanyol antrenör için ise bu maç, takımdaki geleceği için farklı bir yere sahip. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'in bu haftaki F.Bahçe derbisi öncesi farklı bir derdi var. Tecrübeli hoca kulüpte yapılacak seçim öncesinde camiaya kendisini kanıtlamaya çalışıyor. Katalan teknik adam, kontratını tamamlamak isterken, Fenerbahçe maçını kazanarak kredisini arttırmayı planlıyor. Fotomaç'ın haberine göre; başkan Burak Elmas'ın seçim kararı alması sonrasında koltuğu tehlikeye giren Torrent, yeni yönetime kendisini göstermek için idmanlarda da işi sıkı tutuyor.

BEŞİKTAŞ'I GEÇTİ

Haziran 2023'e kadar kontratı bulunan ve süresi dolmadan kulüpten ayrılmak gibi bir düşüncesi olmayan Torrent, F.Bahçe galibiyetiyle yerini güçlendirip böylece gelecek sezonda da takımın başında olmak amacında. Aslan'ın başında ligde 11 maça çıkan Torrent, sadece kez 4 galip gelebildi. Rakipleriyle 2 kez berabere kalan Torrent, 5 kez de mağlup oldu. İspanyol hoca, Beşiktaş derbisinden zaferle ayrılmıştı.

SON 10 MAÇI İZLEDİ

Torrent, G.Saray ile F.Bahçe arasında oynananki 10 maçın tamamını izledi. İspanyol çalıştırıcı, özellikle sarı-kırmızılı takımın son 2 sezonda deplasmanda rakibini yendiği maçlara odaklandı. Ayrıca bu sezonun ilk devresinde oynanan ve G.Saray'ın 2-1 yenildiği maçta yapılan hataları not etti. G.Saray o maçta 1-0 öne geçmesine rağmen 2-1 yenilmişti.