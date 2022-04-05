Galatasaray teknik direktörü Domenec Torrent derbinin taktiğini büyük oranda belirledi. Avrupa Ligi'nde oynanan Barcelona maçlarında takım halinde savunma yapan ve hızlı hücumlarla rakibini tehdit eden bir taktik anlayışı ile sahada yer alan Galatasaray'ın Kadıköy'de de buna benzer bir oyun stili ile mücadele etmesi bekleniyor.

Takvim'in haberine göre; Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'in son maçlarda formda olan Fenerbahçe'ye karşı önce rakibin hızını kesmeyi ardından ise kontra ataklarla Sarı-Lacivertliler'in kalesini tehdit etmeyi planladığı belirtiliyor.

Fenerbahçe karşısında da önceliğini takım savunmasına vermeyi planlayan Torrent'in futbolcularından rakibi hataya zorlamalarını ve kaptıkları toplarla sonuca gitmelerini talep edecek. Torrent'in Kadıköy'deki bu oyun planında Barcelona maçlarında olduğu gibi orta alan ikilisi Berkan Kutlu ve Taylan Antalyalı'nın önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.