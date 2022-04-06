Karagümrük galibiyetinin ardından pazar günü izin yapan G.Saray, pazartesi Florya'da toplandı ve Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına başladı. Omar ve Sacha Boey'e kavuşan sarıkırmızılı takımda Feghouli ve Mohamed sakatlıkları nedeniyle dev maça yetişmiyor.
GALATASARAY HABERLERİ: Gözünü F.Bahçe'ye dikti! İşte Domenec Torrent'in A ve B planı
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Sarı-kırmızılılarda birçok eksik bulunurken, bu durum teknik direktör Domenec Torrent'i sıkıntıya soktu. Kerem Aktürkoğlu'nun derbiye yetişip yetişmeyeceği belirsizliğini korurken, İspanyol teknik adam A ve B planını hazırladı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Florya'da herkesin durumunu merak ettiği Kerem Aktürkoğlu'nun ise sağ kasık adalesinde orta düzey zorlanma ve kanama tespit edildi. Hemen tedaviye alınan Kerem, dört gün boyunca topla çalışmayacak ve cumartesi günü idmanda kendisini denedikten sonra derbide oynayıp oynamayacağı belli olacak.
Sabah'ın haberine göre; Torrent, Kerem'den gelecek habere göre iki farklı Fenerbahçe ilk 11'i belirledi. Yıldız futbolcu yetişmezse yerine Emre Kılınç forma giyecek.