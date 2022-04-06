Florya'da herkesin durumunu merak ettiği Kerem Aktürkoğlu'nun ise sağ kasık adalesinde orta düzey zorlanma ve kanama tespit edildi. Hemen tedaviye alınan Kerem, dört gün boyunca topla çalışmayacak ve cumartesi günü idmanda kendisini denedikten sonra derbide oynayıp oynamayacağı belli olacak.