Galatasaray'ın sezon başında bonuslar dahil 5.7 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Olimpiu Morutan'da flaş bir gelişme yaşandı.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Aslan’a Morutan müjdesi! 10 milyon Euro…
Galatasaray transfer haberi | Sarı-kırmızılıların bonuslar dahil 5.7 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Olimpiu Morutan, henüz beklentileri karşıyalamadı. Rumen futbolcu ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)
Bora Salgın| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 06.04.2022- 16:34 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022- 16:36
Rumen basınına yansıyan haberlere göre; genç futbolcuyu Suudi Arabistan takımlarından Al Ain kadrosuna katmak istiyor.
Al Ain, Rumen yetenek için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Arabistan ekibinin bu transferi bir an önce gerçekleştirmek istediği ifade edildi.