GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Aslan’a Morutan müjdesi! 10 milyon Euro…

Galatasaray transfer haberi | Sarı-kırmızılıların bonuslar dahil 5.7 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Olimpiu Morutan, henüz beklentileri karşıyalamadı. Rumen futbolcu ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)

Bora Salgın| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 06.04.2022- 16:34 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022- 16:36