26 Mart'ta gerçekleşen ve bana göre Galatasaray tarihinde unutulmayacak yaralar açmış olan Genel Kurul'un üzerine, bu açıklamayı kaleme almak ve bazı gerçekleri paylaşmak istedim" ifadesini kullandı. 19 Haziran'da seçilmelerinin ardından Florya'ya giderek bir toplantı gerçekleştirdiğini ve burada edindiği izlenimleri Burak Elmas'a takdim ettiğini ifade etti.
GALATASARAY HABERLERİ - Yönetici Işıtan Gün sessizliğini bozdu! "Çete teslim almış"
Galatasaray Yöneticisi Işıtan Gün, sessizliğini günler sonra bozdu. Olay açıklamalar yapan Gün, "26 Mart günü gerçekleştirilen kongre, Galatasaray tarihinde unutulmayacak yaralar açtı" ve "Hem dürüst olup hem de korkacağım öyle mi? O zaman neden yaşıyorum!" gibi ifadeler kullandı. İşte o sözler...
SÖYLEMEYE DİLİM VARMIYOR ANCAK
Fotomaç'ın haberine göre; başkanın izniyle raporu paylaşan Işıtan Gün o günkü toplantıyı, "Yaptığımız görüşmede limit konusunu hocamıza zaman zaman aktarmaya çalıştığını ancak teknik direktörümüzün bu konu gündeme geldiğinde sinirlendiğini, hatta küfürlü karşılık verdiğini söyledi" ifadeleriyle anlattı.
"Muhatap olduğumuz kulüplerle/ temsilcilerle/futbolcularla olan iletişimde Galatasaray'a yakışmayan büyük bir sorumsuzluk söz konusudur" diyen Gün, sonuç bölümünde, "Söylemeye dilim varmıyor ancak ne yazık ki Galatasaray'ın transfer işlemleri adeta bir çete tarafından kontrol altına alınmış görünmektedir" diye konuştu.