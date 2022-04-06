Geçtiğimiz seçimde de aday olan Metin Öztürk ile Eşref Hamamcıoğlu, yeniden başkanlığa aday olduklarını açıklarken; aday olacakları konuşulan Ünal Aysal, Dursun Özbek ve Abdurrahim Albayrak gibi isimler başkanlığa aday olmayacakları öğrenildi.