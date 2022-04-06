Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 10 Nisan Pazar günü saat 20.30'da Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak Galatasaray'da gündem yoğun...
Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor! Fransız basını duyurdu
Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki dev derbide pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Nisan ayı sonunda seçime gidecek olan sarı-kırmızılıların sezon sonunda birçok futbolcuyla yollarını ayırması beklenirken, Fransız basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (aspor.com.tr/DIŞ HABERLER)
Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulda Başkan Burak Elmas'ın ibra edilmemesi sonrası 30 Nisan'da seçime gitme kararı almıştı.
Geçtiğimiz seçimde de aday olan Metin Öztürk ile Eşref Hamamcıoğlu, yeniden başkanlığa aday olduklarını açıklarken; aday olacakları konuşulan Ünal Aysal, Dursun Özbek ve Abdurrahim Albayrak gibi isimler başkanlığa aday olmayacakları öğrenildi.