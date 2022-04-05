Yeni Malatya'nın sezon başında Dijon'dan kiraladığı Mounir Chouiar, takımı son sırada yer alsa da performansıyla Galatasaray'ın dikkatini çekmeyi başardı.
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın Mounir Chouiar transferine seçim engeli!
Galatasaray'da seçim telaşı sebebiyle transfer çalışmaları da yarıda kaldı. Yeni sezonda takıma önemli takviyeler yapmak isteyen sarı kırmızılı ekipte hedefteki oyunculardan birisi de Mounir Chouiar'dı. Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos ise transferde frene basmak zorunda kaldı.
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 05.04.2022- 06:40
4 gol ve 4 asistle oynayan Fas asıllı Fransız hücum oyuncusu için Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos devreye girdi. Fransa pazarına hakim olan Campos, Dijon'da tanıdığı isimlere Mounir Chouiar'ın durumunu sordu.
YENİ MALATYA'DA KALMASI ZOR
Süper Lig'den düşmesine kesin gözüyle bakılan Yeni Malatya'nın kiralık sözleşmesindeki opsiyonu kullanması zor gözüküyor.