ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef karşı karşıya geliyor. Dev derbi öncesi sarı-lacivertliler ezeli rakibini devirip liderliğini sürdürmek isterken; sarı-kırmızılılar ise 3 maçlık galibiyet serisini sürdürme peşinde... Fenerbahçe Beko-Galatasaray Nef maçının CANLI SKOR takibini haberimizden yapabilirsiniz.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef kozlarını paylaşıyor.

CANLI SKOR

1. ÇEYREK SONUCU: F.BAHÇE BEKO 18 - 25 G.SARAY NEF

İLK YARI SONUCU: F.BAHÇE BEKO 36 - 38 G.SARAY NEF

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK OYNANIYOR: F.BAHÇE BEKO 44-51 G.SARAY NEF

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadele öncesi Fenerbahçe Beko, 21 galibiyet ve 5 mağlubiyetle lider konumda bulunuyor. 16 galibiyet ve 10 mağlubiyeti bulunan Galatasaray Nef ise 6. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE BEKO - GALATASARAY NEF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında oynanan Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef maçı saat 20.30'da başladı ve Tivibu Spor 2'den canlı yayınlanıyor.