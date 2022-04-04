Eurosport.ro'nun haberine göre; BAE ekiplerinden Al Ain Morutan'ı takibe alırken, Rumen oyuncuyu ülkesine göndermek isteyen Sarı-Kırmızılılar'ın bu isteğinin oyuncunun yüksek maaşı nedeniyle mümkün olmadığı belirtilirken, Al Ain için 40.000 Euro'luk maaşında sorun teşkil etmeyeceği ve bu transferin gerçekleşebileceği aktarıldı.