Süper Lig'de 31. haftanın sonuna gelinirken yanlızca 41 puan toplayabilen Galatasaray 13. sırada yer alırken, hayal kırıklığı yarattı.
TRANSFER HABERİ: Olimpiu Morutan'a sürpriz talip var! Galatasaray...
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan Galatasaray, yeni sezon için transfer planlamalarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar'da kadroda düşünülmeyen isimlerden olan Olimpiu Morutan'a sürpriz bir talip çıktı. İşte flaş transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
UEFA Avrupa Ligi'nde de elenerek hedefsiz kalan Aslan, yeni sezon hazırlıkları için kolları erkenden sıvarken önümüzdeki sezona yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek istiyor.
Sarı-Kırmızılılar'da takıma katılacak isimlerin yanı sıra beklentilerin altında kalan performanslarıyla kadroda düşünülmeyen bazı isimlerle de yol ayrımına gidilmeye hazırlanıyor.