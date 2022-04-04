Galatasaray'ın, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynadığı Fatih Karagümrük maçında sakatlanan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Yıldız oyuncu, sarı kırmızılıların yaptığı antrenmanda yer almadı. Cimbom'dan konuyla ilgili de açıklama geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi Kerem Aktürkoğlu sıkıntısı yaşanıyor. Fatih Karagümrük ile oynanan karşılaşmada sakatlanan ve oyuna devam edemeyen başarılı futbolcu antrenmanda yer almadı.



G.SARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ!

Sarı kırmızılılardan konuyla ilgili yapılan duyuruda, "Karagümrük maçının ilk yarısında oyundan çıkmak zorunda kalan Kerem Aktürkoğlu'nun çekilen MR'ı ve yapılan tetkikleri sonucunda kısa rotator ve adduktor (kasık) adalesinde orta düzey zorlanma ve kanama tespit edildi. Futbolcunun tedavisine başlandı." ifadeleri kullanıldı.