Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi Kerem Aktürkoğlu sıkıntısı yaşanıyor. Fatih Karagümrük ile oynanan karşılaşmada sakatlanan ve oyuna devam edemeyen başarılı futbolcu antrenmanda yer almadı.
G.SARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ!
Sarı kırmızılılardan konuyla ilgili yapılan duyuruda, "Karagümrük maçının ilk yarısında oyundan çıkmak zorunda kalan Kerem Aktürkoğlu'nun çekilen MR'ı ve yapılan tetkikleri sonucunda kısa rotator ve adduktor (kasık) adalesinde orta düzey zorlanma ve kanama tespit edildi. Futbolcunun tedavisine başlandı." ifadeleri kullanıldı.