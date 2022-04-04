Galatasaray'da Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe derbisi öncesi Kerem Aktürkoğlu şoku yaşanıyor.
GALATASARAY HABERLERİ Aslan'da Kerem Aktürkoğlu şoku! Fenerbahçe derbisinde...
Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Fatih Karagümrük maçında sakatlanan Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, oyuna devam edememişti. Milli futbolcunun çekilen MR'ı sonrası durumu netleşti ve Fenerbahçe maçında oynayıp oynamayacağı belli oldu. İşte detaylar...
Fatih Karagümrük maçında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen başarılı futbolcu sarı-kırmızılıların bugün yapılan antrenmanında yer almamıştı.
MR'ı çekilen 24 yaşındaki futbolcunun durumu netlik kazandı.