Uzun süre sahalardan uzak kalan Fernando Muslera, 3 ay sonra formasına kavuştu ve Fatih Karagümrük karşısında şov yaptı. Uruguaylı yıldız, devre arasında Pena'nın gelmesiyle performansını yükseltti. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Üç ay aradan sonra formasına Gaziantep'te kavuşan Muslera, Karagümrük karşısında şov yaptı. Fotomaç'ın haberine göre; 7 isabetli şut kurtaran Uruguaylı, takımının 2022'de çıktığı maçlar arasında ilk kez gol yememesini sağladı. Muslera'ya, Pena'nın gelmesinin yaradığı ve rekabetin formunu yükselttiği belirtiliyor.