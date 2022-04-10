Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor. İki ezeli rakip, Kadıköy'de 3 puan için mücadele ediyor. Ligde ikincilik umutlarını sürdüren Fenerbahçe, bu maçı kazanarak kritik bir 3 puan almak istiyor. Galatasaray ise ezeli rakibini Kadıköy'de bir kez daha devirerek taraftarlarını memnun etmenin peşinde. Nefes kesen mücadelenin canlı anlatımı ise aspor.com.tr adresinde...

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor. İki ezeli rakip, Kadıköy'de 3 puan için mücadele ediyor. Ligde ikincilik umutlarını sürdüren Fenerbahçe, bu maçı kazanarak kritik bir 3 puan almak istiyor. Galatasaray ise ezeli rakibini Kadıköy'de bir kez daha devirerek taraftarlarını memnun etmenin peşinde. Nefes kesen mücadelenin canlı anlatımı ise aspor.com.tr adresinde...

F.BAHÇE - G.SARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 20:30'da başlayan Fenerbahçe - Galatasaray maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Kim, Serdar Aziz, Ferdi, Crespo, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun.

Galatasaray: Muslera, Omar, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Babel, Gomis

FENER'DE PAROLA SAVAŞ!

Ligin ilk yarısında Nef Stadı'nda oynanan maçtan 2-1 galip ayrılmayı başaran Fenerbahçe yine iddialı. Üstelik bu kez 50 bine yakın taraftar da arkasında. Takım formunun zirvesinde. Teknik direktör İsmail Kartal, öğrencileri ile yaptığı son toplantıda derbilerin önemini bir kez daha hatırlattı. Bu maçların havasının farklı olduğunu vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, herkesin sahada Fenerbahçe ruhuyla oynamasını ve doksan dakika boyunca savaşmasını istedi.

RAKAMLARDA ÖNDE

* 113 yıllık ezeli rekabette F.Bahçe'nin galibiyet sayısında 147-125 üstünlüğü var.

* Sarı-lacivertliler lig maçlarında 51-35, gol sayısında da 538-490 önde.

* Ezeli rekabetin gol kralı, 27 golle Fenerbahçeli Zeki Rıza Sporel.

* Lig maçlarında Fenerbahçe adına Galatasaray'a en çok golü (8) Aykut Kocaman attı.

* Fenerbahçe, rakibine karşı en farklı galibiyetini 6 Kasım 2002'de 6-0 ile aldı.

ASLAN'DA TEK HEDEF GALİBİYET

Sarı-kırmızılılar ligde geride kalan 31 hafta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyetle aldığı 41 puanla haftaya 13. sırada girdi. Aslan ligde son olarak evinde Karagümrük ile karşılaştı ve sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Bu sezonu istediği gibi geçiremeyen ve ligin ilk yarısında da evinde Fenerbahçe'ye yenilen Galatasaray, taraftarlarına derbi galibiyeti hediye ederek sezonu tamamlamak istiyor.

TOPLANTI YAPTILAR

Ayrıca Galatasaray son dönemde Kadıköy'de aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. Cimbom, ligde Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı son 4 derbide yenilgi yüzü görmedi. Kadıköy'deki son yenilgisini, 2016-2017 sezonunda, 20 Kasım 2016'da oynanan maçta yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonraki 4 derbide 2 galibiyet ve 2 beraberlik almayı başardı. Deplasmandaki son iki maçından 3-1 ve 1-0'lık skorlarla kazanan Aslan bugün de etkili bir futbol ortaya koyarak çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor. Oyuncuların dünkü idman sonrası 'galibiyet yemini' ettikleri öğrenildi.

EN GOLLÜ MAÇLAR

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki en gollü maçlarda, penaltılar dışında sporseverler toplam sekizer gol gördü.

Ali Sami Yen Stadı'nda 5 Haziran 1983'te yapılan lig maçında rakipler 4-4 berabere kaldı. İki takım arasında 7 Şubat 2001'de oynanan Türkiye Kupası yarı final karşılaşması da 4-4 sonuçlandı.

GALATASARAY 4 MAÇTIR KADIKÖY'DE YENİLMİYOR

Sarı-kırmızılılar, son dönemde ezeli rakibine Kadıköy'de kaybetmiyor. Aslan, son olarak 20 Kasım 2016 tarihinde Ülker Stadyumu'nda oynanan derbide Kanarya'ya 2-0'lık skorla yenilmişti. Bu müsabakanın ardından oynanan 4 maçta Galatasaray 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar, son iki karşılaşmada da 3 puanla sahadan ayrıldı.

Galatasaray, geçen sezon Ülker Stadyumu'nda oynanan derbiyi Mustafa Muhammed'in golü ile 1-0 kazanmıştı.