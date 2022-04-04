Süper Lig'de şampiyonluk yarışına erken havlu atan, Ziraat Türkiye Kupası'na daha çıktığı ilk maçta veda eden, UEFA Avrupa Ligi hayali ise son 16 turunda biten Galatasaray'ın tek hedefi kaldı; Fenerbahçe'yi yenmek. Sarı- kırmızılılar, milli ara dönüşü Fatih Karagümrük'ü erken bulduğu gollerle yenerek alt sıralardan uzaklaştı ve morallendi. Aslan, 10 Nisan Pazar günü konuk olacağı ezeli rakibini mağlup edip taraftarlarına sezonun hediyesini vermek istiyor. İlk yarıda evinde oynadığı maçta rakibine büyük üstünlük kursa da son dakikada yediği golle 2-1 kaybeden Cimbom, bu kez rövanşı almak istiyor.

2016'DAN BERİ NAMAĞLUP

Fotomaç'ın haberine göre; Kadıköy'de 20 yıl galibiyet alamayan Galatasaray, 2 sezon önce dev rakibini 3-1 mağlup ederek şanssızlığını kırmıştı. O maçta golleri Donk, Falcao (Pen) ve Onyekuru atmıştı. Geçen sezon ise Mostafa Mohamed'in ayağından bulduğu golle rakibini 1-0 yenen Cimbom, Kadıköy'de 2016'dan beri mağlup olmadı.

TORRENT İŞİNE KİLİT

Sarı-kırmızılı camia 30 Nisan'da seçime girecek ve herkes Torrent ile yolların ayrılacağını söylüyor... Ancak 1 yıl daha sözleşmesi bulunan İspanyol çalıştırıcı tüm sözlere kulağını tıkayarak işini yapıyor. 59 yaşındaki çalıştırıcı, Karagümrük galibiyeti sonrası hemen F.Bahçe maçına hazırlanacaklarını dile getirmişti.