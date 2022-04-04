GALATASARAY HABERLERİ: Kiralık giden Valentine Ozornwafor Belçika'da Mart ayının 11'ine seçildi

Galatasaray haberleri: Sezon başında büyük yapılanmaya giden Galatasaray'da, gelenler kadar gidenler de çok konuşuldu. Özellikle kiralık giden oyuncuların gittikleri takımda iyi bir performans göstermesi, sarı-kırmızılıların transfer politikasının sorgulanmasına neden oldu. Son olarak Cimbom'un yaz transfer döneminde Charleroi'ye kiraladığı Valentine Ozornwafor, Belçika'da Mart ayının en iyi ilk 11'ine seçildi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)