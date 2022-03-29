Galatasaray'a Cezayir milli takımından kötü haber geldi. Afrika basınında yer alan habere göre Sofiane Feghouli sakatlandı.
Fotomac.com.tr'den Ömer Aykut Özaşkın'ın Afrika basınından derlediği habere göre, Feghouli'nin, Cezayir milli takımının Pazartesi günü yaptığı antrenmana katılmadığı ifade edildi.
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Feghouli'nin sakatlığına dair net bir bilgi verilmezken, Cezayir - Kamerun maçında forma giyip giymeyeceği de henüz netlik kazanmadığı, oyuncunun sağlık kontrollerinin devam ettiği kaydedildi.