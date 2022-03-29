Dünya Kupası Elemeleri'nde Cezayir'in Kamerun ile kozlarını paylaşacağı maç öncesi Galatasaraylı Sofiane Feghouli'den kötü haber geldi. Afrika basınında duyurulan habere göre, Feghouli, Cezayir milli takımının yaptığı son antrenmanda yer almadı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'a Cezayir milli takımından kötü haber geldi. Afrika basınında yer alan habere göre Sofiane Feghouli sakatlandı.

Fotomac.com.tr'den Ömer Aykut Özaşkın'ın Afrika basınından derlediği habere göre, Feghouli'nin, Cezayir milli takımının Pazartesi günü yaptığı antrenmana katılmadığı ifade edildi.



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Feghouli'nin sakatlığına dair net bir bilgi verilmezken, Cezayir - Kamerun maçında forma giyip giymeyeceği de henüz netlik kazanmadığı, oyuncunun sağlık kontrollerinin devam ettiği kaydedildi.



