Burak Elmas'ın idari yönden ibra edilmemesi sebebiyle 30 Nisan'da olağanüstü seçimli genel kurula gidecek olan Galatasaray'da başkan adaylığını açıklayan isimlerden Eşref Hamamcıoğlu, teknik direktör adayını da belirledi.
GALATASARAY HABERİ - Eşref Hamamcıoğlu'nun teknik direktörü hazır: Claudio Ranieri!
Galatasaray haberi: Burak Elmas'ın idari yönden ibra edilmemesi sebebiyle 30 Nisan'da olağanüstü seçimli genel kurula gidecek olan sarı-kırmızılılarda başkan adaylığını açıklayan isimlerden Eşref Hamamcıoğlu, teknik direktör adayını da belirledi. İşte Hamamcıoğlu'nun düşündüğü dünyaca ünlü hoca... (GS haberi)
Bir önceki genel kurulda Burak Elmas'tan sonra en çok oy toplayan aday olan Eşref Hamamcıoğlu'nun bu kez göreve seçilmesi halinde ise plan ve projelerini hazır tuttuğu öğrenildi.
Takımın mevcut teknik direktör Domenec Torrent ile yola devam etmeyi düşünmeyen Hamamcıoğlu bu konudaki temaslarına vakit kaybetmeden başladı.