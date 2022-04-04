GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent fark yarattı! O istatistik dikkat çekti...

GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent fark yarattı! O istatistik dikkat çekti...

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda Domenec Torrent, antrenmanlarının karşılığını bu karşılaşmada aldı. Galatasaray'da futbolcular koşu temposuyla dikkat çekti. İşte o istatistikler...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 04.04.2022- 06:40