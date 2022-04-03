Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed'e Fransız takımlarının ilgisi sürüyor.
GALATASARAY HABERİ - Mostafa Mohamed'e talipler artıyor! Fransızlar duyurdu
Galatasaray haberi: Sarı-kırmızılıların Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed'e Avrupa ekiplerinin ilgisi devam ediyor. Fransız medyasının iddiasına göre; Lille, 24 yaşındaki golcüye teklif yapmak için harekete geçti. Mısırlı forvet ile ilgilenen tek takım Lille değil. İşte o flaş transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)
Bora Salgın| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 03.04.2022- 14:44 Güncelleme Tarihi: 03.04.2022- 14:50
Daha önceden Fransız ekibi Bordeaux'un kapısından dönen 24 yaşındaki golcüye Lille, Lyon ve Marsilya'nın ilgi gösterdiği ifade edildi.
Fransız medyasına yansıyan haberde Burak Yılmaz ile sözleşmesini yenilemeyecek olan Lille'in Mostafa Mohamed'e teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi.