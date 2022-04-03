GALATASARAY HABERİ - Mostafa Mohamed'e talipler artıyor! Fransızlar duyurdu

Galatasaray haberi: Sarı-kırmızılıların Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed'e Avrupa ekiplerinin ilgisi devam ediyor. Fransız medyasının iddiasına göre; Lille, 24 yaşındaki golcüye teklif yapmak için harekete geçti. Mısırlı forvet ile ilgilenen tek takım Lille değil. İşte o flaş transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)

Bora Salgın| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 03.04.2022- 14:44 Güncelleme Tarihi: 03.04.2022- 14:50