Minutod adlı sitede yer alan habere göre Real Betis'in Şilili çalıştırıcısı Manuel Pellegrini Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau'ya gözünü dikmiş durumda.
GALATASARAY HABERLERİ: Cicaldau'ya İspanya'dan talip!
Transfer haberleri... Galatasaray'da Burak Elmas dönemi başladıktan sonra kadro yapılanması kapsamında Romanya'dan transfer edilen Alexandru Cicaldau, performansıyla transfer için gündemden düşmeyen isim haline geldi. İtalyan kulüpleri Fiorentina ve Sampdoria'nın ardından Minutod adlı sitenin haberine göre La Liga ekibi Real Betis'te Rumen oyuncuyla ilgileniyor. İşte transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 04.04.2022- 10:06 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022- 10:06
Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hedefleyen İspanyol takım, bu süreçte takımını yapacağı takviyelerle birlikte güçlendirmek istiyor.
Rumen orta saha oyuncusu Galatasaray'ın önemli oyuncularından ve sadece bir sezondur Galatasaray'da olmasına rağmen gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.