Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

Galatasaray Karagümrük maçında sakatlanarak oyundan çıkan Kerem Aktürkoğlu için kulüp doktoru Yener ince açıklama yaptı. İnce, "Kerem'in pazartesi günü MR'ı çekilecek. Kasığında ağrısı olduğu için çıkardık. Durumu pazartesi günü netleşecek" dedi.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 02.04.2022- 23:33 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022- 23:59