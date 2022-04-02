Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
Galatasaray Karagümrük maçında sakatlanarak oyundan çıkan Kerem Aktürkoğlu için kulüp doktoru Yener ince açıklama yaptı. İnce, "Kerem'in pazartesi günü MR'ı çekilecek. Kasığında ağrısı olduğu için çıkardık. Durumu pazartesi günü netleşecek" dedi.
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 02.04.2022- 23:33 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022- 23:59
Yener İnce, "Kerem'in pazartesi günü MR'ı çekilecek. Kasığında ağrısı olduğu için çıkardık. Durumu pazartesi günü netleşecek" dedi.
OYUNA DEVAM EDEMEDİ
Kerem Aktürkoğlu, VavaCars Fatih Karagümrük maçının ilk yarısında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
Fenerbahçe derbisi öncesinde sakatlanan Kerem Aktürkoğlu, 34. dakikada yerini Emre Kılınç'a bıraktı.